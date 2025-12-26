Россиянам назвали главные причины блокировки банковских переводов

Итоговое решение банка о проведении денежного перевода зависит от множества факторов, которые могут меняться в зависимости от обстоятельств. О причинах блокировки финансовыми организациями транзакций в разговоре с «Лентой.ру» рассказал разработчик в IT-компании One Inc Сергей Гасилов.

Решение о том, проводить платеж или отклонять его, банковская система принимает не только на основе номера карты, суммы и магазина, пояснил аналитик. Даже та операция, которая несколько дней назад могла казаться безопасной и надежной, сегодня может восприниматься банком уже в качестве подозрительной, отметил Гасилов.

Есть три группы факторов, которые влияют на решение банков по денежным переводам, подчеркнул эксперт. В первую категорию входят так называемые «скоростные сигналы». Они отражают, сколько транзакций было совершено за короткий промежуток времени, какова суммарная дневная нагрузка и были ли неудачные попытки оплаты. Вторая группа — это поведенческие аномалии клиента. Система анализирует его привычки, если операция сильно отклоняется от привычных, то банк может заблокировать перевод.

Третья категория связана с техническими и сетевыми сигналами, отметил эксперт. Если IP-адрес клиента соответствует региону с высоким уровнем мошенничества, финансовая организация может отклонить перевод. То же самое касается случаев подключения через VPN.

«Все эти параметры обрабатываются ML-моделями менее чем за 100 миллисекунд — быстрее, чем человек успевает моргнуть», — заключил Гасилов.

Ранее преподаватель Института международных экономических связей Юлиана Сорокина рекомендовала россиянам использовать подтвержденную идентификацию на сайте банка, уведомлять банки заранее о переводах на крупные суммы. Кроме того, отметила она, важно, чтобы все личные данные были указанные корректно. Еще одним «красным маркером» для банков являются частые денежные переводы разным людям. Совершать подобные операции следует реже. Следование подобным правилам, резюмировала финансовый аналитик, поможет гражданам избежать блокировки банковского счета или отклонения транзакции.