Депутат Госдумы рассказал куда вкладывать 13-ю зарплату

Аксаков посоветовал, куда вложить тринадцатую зарплату россиян
Политик рекомендует воспользоваться высокими ставками по депозитам и гособлигациям
Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы по финансовому рынку, рекомендовал россиянам положить дополнительную годовую премию на банковский вклад или приобрести государственные облигации, пишет РИА "Новости".
Депутат пояснил, что в условиях повышенной ключевой ставки банковские депозиты остаются привлекательным способом сбережения денег, так как процентные ставки достаточно высоки.
Кроме того, Аксаков обратил внимание на рынок государственных ценных бумаг, предложив вложение средств в госбумаги, обеспечивающие надежность и высокую доходность.
