Депутат Госдумы рассказал куда вкладывать 13-ю зарплату

Политик рекомендует воспользоваться высокими ставками по депозитам и гособлигациям

© Московский Комсомолец

Анатолий Аксаков, возглавляющий Комитет Госдумы по финансовому рынку, рекомендовал россиянам положить дополнительную годовую премию на банковский вклад или приобрести государственные облигации, пишет РИА "Новости".

Депутат пояснил, что в условиях повышенной ключевой ставки банковские депозиты остаются привлекательным способом сбережения денег, так как процентные ставки достаточно высоки.

Кроме того, Аксаков обратил внимание на рынок государственных ценных бумаг, предложив вложение средств в госбумаги, обеспечивающие надежность и высокую доходность.

Ранее "Реальное время" писало, что задолженность по зарплате в России в ноябре достигла 1,8 млрд рублей.