Названа минимальная стоимость новогодней корзины

Минимальная стоимость новогодней корзины в торговых сетях в России в 2025 году составляет около 1,3 тыс. рублей, сообщила Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

© Global look

«Минимальная стоимость новогодней корзины в крупных торговых сетях в этом году составляет около 1,3 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

В список входят бутылка игристого, баночка красной икры, мандарины и салат оливье.

В Росстате ранее заявили, что оливье стал самым дорогим новогодним салатом в России.

Также в Общественной палате предложили ограничить цены на продукты для новогодних блюд.

Главный внештатный специалист-диетолог Депздрава Москвы, заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУН «Федеральный исследовательский центр питания и биотехнологии» доктор медицинских наук Антонина Стародубова рассказала, что блюда из овощей станут полезной альтернативой в Новый год.