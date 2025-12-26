Россиян предупредили об изменениях в тактике мошенников

В 2026 году киберпреступники будут создавать дипфейки для обмана россиян не заранее, а в режиме реального времени. Об изменениях в тактике мошенников жителей страны в беседе с «Лентой.ру» предупредил руководитель отдела информационной безопасности компании «Гарда» Виктор Иевлев.

«Голосовые дипфейки коллег и руководителей перестали быть экзотикой. В сочетании с психологическим давлением и контекстом рабочих процессов под закрытие года такие звонки становятся особенно опасными: в этом году мошенники регулярно ловили людей на уловки "срочно оплатить счет", "перевести деньги контрагенту", "помочь с закрытием сделки" или "решить вопрос до конца дня". В 2026 году подделывать будут не заранее, а прямо в режиме реального времени, в момент звонка или онлайн-диалога», — сказал Иевлев.

Он добавил, что опасаться стоит и традиционной для праздничного периода, но эволюционирующей с каждым годом схемы с получением фальшивых уведомлений от служб доставки или логистических партнеров. Сотрудникам приходят письма и сообщения со ссылками на фальшивые домены, QR-кодами для «отслеживания отправлений», предложениями установить поддельные приложения на операционные системы Android или iOS либо продолжить общение в чат-боте «службы поддержки».

«В наступающем году все это будет сильнее автоматизировано с помощью больших языковых моделей — тексты станут убедительнее, логика общения будет выстроена аккуратнее, практически уйдут ошибки», — отметил Иевлев.

Он напомнил также, что по-прежнему опасны поддельные маркетплейсы и B2B-магазины, количество которых только увеличивается. Это объясняется тем, что современные нейросети позволяют развернуть интернет-магазин, копирующий оформление и стилистику известного бренда, буквально за полчаса. По данным Иевлева, эта схема носит массовый характер и будет активнее использоваться для атак на закупочные подразделения и бухгалтерию.

«Отдельное направление — "подарки" от компаний и партнеров. Промокоды, бонусы за лояльность, новогодние компенсации и якобы персональные предложения играют на ожидании приятных сюрпризов в конце года. В большинстве случаев цель таких сообщений сводится к фишингу, компрометации учетных данных и выманиванию платежной информации», — заключил глава отдела информационной безопасности компании «Гарда».

