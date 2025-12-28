Раскрыто, когда самозанятым разрешат брать больничный

С 1 января 2026 года граждане, работающие в статусе самозанятых, смогут добровольно начать уплачивать страховые взносы и спустя полгода получить возможность оформлять больничный.

Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной защите и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Парламентарий пояснил, что новая опция предназначена для тех, кто использует налоговый режим на профессиональный доход. По его словам, самозанятые смогут добровольно зарегистрироваться в Социальном фонде и выбрать подходящую программу социального страхования.

Он уточнил, что при регулярной оплате взносов в течение шести месяцев самозанятые смогут рассчитывать на выплаты от Социального фонда в случае временной потери трудоспособности.

Он отметил, что больничный можно будет взять в случае своей болезни или болезни ребёнка.