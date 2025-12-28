Экономист назвал самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассчитал, что самым экономически выгодным месяцем для планирования отпуска в 2026 году станет июль.

В то же время наименее выгодным окажется январь, что связано с разным количеством рабочих дней в эти периоды.

«Если мы предположим, что актуальная ежемесячная заработная плата у работника в 2026 году будет равна 75 тысячам рублей, то средний дневной заработок, рассчитанный по формуле, равен 2,5 тысячи рублей. Таким образом, при отпуске продолжительностью 14 дней с 12 по 25 января (так получится присоединить его к новогодним выходным, которые будут с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года) работник получит отпускные в сумме 14 х 2,5 тысячи рублей = 35 тысяч рублей», – цитирует Балынина издание «aif.ru».

Эксперт напомнил методику расчета среднего дневного заработка для оплаты отпускных, который определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной платы за последние 12 месяцев на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). Он обратил внимание на то, что в 2026 году общее количество рабочих дней останется таким же, как и в 2025-м, и составит 247 дней, однако их распределение по месяцам будет несколько иным.

Согласно предоставленным данным, январь будущего года станет месяцем с наименьшим числом рабочих дней – всего 15. В то же время июль с 23 рабочими днями напротив будет лидером по этому показателю. Такой дисбаланс напрямую влияет на размер итоговых выплат работнику, если он берет часть дней в счет отпуска. Балынин пояснил, что при фиксированном окладе заработная плата за неполный месяц рассчитывается пропорционально отработанным дням, в то время как отпускные начисляются исходя из среднего дневного заработка и не зависят от длины месяца.

Для наглядности экономист привел расчет на примере сотрудника с месячным окладом в 75 тысяч рублей, чей средний дневной заработок составляет 2,5 тысячи рублей. Если он возьмет 14-дневный отпуск в январе, присоединив его к новогодним каникулам, то суммарно за месяц получит около 60 тысяч рублей (отпускные плюс зарплата за оставшиеся 5 рабочих дней). Если такой же по продолжительности отпуск запланировать на июль, то общий доход за месяц благодаря 13 отработанным дням вырастет примерно до 77,4 тысячи рублей. Таким образом, разница в пользу летнего месяца при прочих равных условиях может составить более 17 тысяч рублей.

