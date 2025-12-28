Депутат Госдумы рассказал куда вкладывать 13-ю зарплату

Руководитель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков дал рекомендации гражданам, получившим в конце года так называемую 13-ю зарплату — дополнительное новогоднее вознаграждение от работодателя.

© Московский Комсомолец

В интервью РИА Новости парламентарий предложил два основных финансовых инструмента для этих средств: классические банковские вклады и государственные облигации.

«Сейчас самые высокие проценты предлагают банки по депозитам, в том числе из-за высокой ключевой ставки, поэтому можно и там оставить свои средства», — сказал Аксаков.

Он отметил, что это надежный и понятный способ сохранить деньги. Альтернативой депутат назвал инвестиции в гособлигации, которые позволяют получить хорошую доходность с гарантированными выплатами и считаются одним из самых защищенных инструментов фондового рынка.

13-я зарплата — это неофициальное название ежегодного бонуса, который многие компании выплачивают сотрудникам в декабре. Заявления Аксакова прозвучали на фоне повышенного внимания россиян к вариантам сбережения средств в условиях высокой ключевой ставки Центробанка, которая держится на уровне 16% после недавнего снижения.