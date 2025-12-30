Названа стоимость покупки пенсионных баллов в России в 2026 году

Российские пенсионеры, которым не хватает стажа или баллов для оформления страховой пенсии, могут их докупить. Стоимость одного пенсионного балла (и одновременно года стажа) в 2026 году составит 65 600 рублей. Об этом сообщили в Госдуме, передает ТАСС.

Для получения страховой пенсии по старости требуется минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Если этих показателей недостает, можно добровольно вступить в систему обязательного пенсионного страхования и оплатить недостающие баллы. В 2025 году один пенсионный балл стоит 60 400 рублей.

В следующем году максимально можно будет приобрести 8,7 балла. При этом для большинства заявителей (за исключением самозанятых) действует ограничение: не более половины необходимого стажа (7,5 лет) можно получить путем уплаты добровольных взносов.

Подать заявление можно через портал «Госуслуги», лично в отделении Социального фонда России, на его сайте или письмом. Эта возможность доступна для тех, кто официально не трудоустроен и не получает баллы от работодателя. В заявлении необходимо указать основание для постановки на учет — например, статус самозанятого, индивидуального предпринимателя или возможность уплаты взносов за неработающую супругу, объяснили в Госдуме.

После одобрения заявления СФР предоставит реквизиты для оплаты. Взнос можно перечислить единой суммой за год или частями помесячно. Для точного расчета суммы добровольных страховых взносов на сайте Социального фонда доступен специальный калькулятор приобретения пенсионных баллов и стажа.

Ранее сообщалось, что с 1 января в России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 20% и составит 27 093 рубля. Также увеличатся прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии будут проиндексированы на 7,6%.