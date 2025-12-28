Аналитики рассказали, к чему приведет расширение списка мошеннических операций

Существенное расширение Центробанком России списка признаков, свидетельствующих о потенциальных мошеннических операциях, повлияет на издержках банков.

Такое мнение в воскресенье, 28 декабря, выразил старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.

— Наиболее затратным для банков станет выстраивание каналов оперативной передачи информации от операторов связи, владельцев мессенджеров, владельцев веб-сайтов о выявлении ими фактов нетипичных телефонных переговоров, увеличения числа сообщений и нехарактерном трафике, — подчеркнул эксперт.

В свою очередь руководитель практики по операционной эффективности и цифровизации бизнеса Павел Андрианов отметил, что в 2025 году регулятор заметно усилил акцент именно на кибербезопасности, передает РИА Новости.

13 ноября Банк России утвердил обновленный список признаков мошеннических переводов, который вступит в силу с 1 января 2026 года. В него включили операции с цифровым рублем и смену номера телефона для входа в онлайн-банк.

11 декабря Банк России совместно с МВД разработал механизм реабилитации клиентов, чьи счета заблокировали из-за подозрений в мошенничестве. Согласно документу, россиянам, попавшим в эту ситуацию, нужно обратиться с заявлением в свой банк или ЦБ. Несмотря на подобную возможность, большинство запросов отклоняют.