Россиянке заблокировали счет за сбор денег на подарки для детей

Жительнице Челябинска по имени Рузалина заблокировали банковский счет за сбор денег на новогодние подарки для учеников двух классов и их преподавателей.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщила Baza.

— Рузалина отправила свои реквизиты в родительские чаты и за два дня ей перевели более 50 тысяч рублей, на счет поступило около сотни зачислений. А потом пришло уведомление от банка — служба безопасности заметила подозрительную активность и заблокировала ей все счета по 115‑ФЗ, — говорится в публикации.

Для отмены заморозки женщине нужно было предоставить отчет по каждой операции и пояснить ее назначение. Она отправила в банк скриншоты из родительских чатов и объяснила ситуацию, а также предложила сотрудникам поддержки вступить в чаты и лично удостовериться в правдивости ее слов.

В результате банк предложил Рузалине заблокировать счет навсегда, но с возможностью один раз вывести все средства, передает Telegram-канал.

18 ноября председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина высказалась, что ощутимый рост жалоб на необоснованные блокировки банковских счетов со стороны россиян свидетельствует о том, что регулятор где-то «перегнул палку» в вопросах борьбы с мошенничеством.