Россиян начали соблазнять пожизненными выплатами

Мошенники придумали новую схему похищения средств, согласно которой они стали соблазнять россиян пожизнеными дивидендами. Такие выплаты якобы положены гражданам, родившимся до определенного года, говорится в материалах МВД России (ознакомился ТАСС).

Злоумышленники публикуют онлайн объявления о пожизненной выплате дивидендов россиянам, которые родились до 1990 или 1991 годов, и, переходя по ссылке, жертвы оставляют заявку на звонок от юриста. Затем с ними связывается незнакомец, который представляется консультантом, рисует перспективу значительного ежемесячного дохода. Но перед этим человека просят скачать ряд приложений, за счет которых он якобы получит большую прибыль при покупке ценных бумаг и сможет проводить анализ финансовых операций.

В итоге доверчивые россияне размещают на поддельном брокерском счете все сбережения, после чего «консультант» еще и убеждает их взять кредит, деньгами от которого через поддельные приложения также завладеют мошенники.

В Министерсте внутренних дел РФ рекомендовали не верить предложениям о быстром и легком заработке.