Покупательская способность маткапитала рухнула

На федеральном уровне материнский капитал ввели в 2007 году, тогда на него можно было приобрести 5,7 квадратных метров (кв м). Выплата на тот момент составляла 250 тысяч рублей. Несмотря на то, что в 2024 году маткапитал составлял 630,4 тысяч рублей, его покупательская способность снизилась — он покрывал только 3,6 кв м. К таким выводам пришли сотрудники ВНИИ труда Наталья Колганова и Эльдар Мусин в своей работе «Улучшение жилищных условий семей с детьми с привлечением материнского капитала: анализ в разрезе регионов России». Первой на их работу обратила внимание газета «Известия».

Авторы выделяют несколько этапов развития «покупательской способности» маткапитала на первичном рынке жилья в разрезе федерации: 2009-2011 годы — период роста, 2012-2013 годы — период спада, 2015-2016 годы — период «пика» покупательской способности, с 2017 года наблюдается планомерное снижение во всех регионах.

Ситуации в субъектах различаются: во-первых, помимо федеральных мер поддержки, на некоторых территориях используются региональные, которые также влияют на покупательскую способность средств поддержи, во-вторых, стоимость жилья неоднородна и за одни и те же деньги в российских регионах можно приобрести разное количество кв м. Так, наибольшее количество квадратных метров за счет маткапитала в 2024 году можно было купить в Ингушетии (11,2 кв м), Карачаево-Черкессии (9,7 кв м) и Кабардино-Балкарии (9,6 кв м). Меньше всего — в Москве (1,8 кв м), Санкт-Петербурге (2,4 кв м) и на Чукотке (2,7 кв м).

В то же время, если сравнивать покупательскую способность маткапитала в 2024-м и 2015-м (когда был его пик), то снижении будет еще более заметным — более чем на 50%. Дело в том, что в «пиковом» 2015-м покупательская способность маткапитала в целом по России была 8,7 кв м, при том что в 2007-м, на момент его введения, — всего 5,7 кв м. В Москве в 2015-м на эти средства можно было купить 2,6 кв м — максимум за все время наблюдения, в Санкт-Петербурге — 4,8 кв м.

Таким образом, учитывая, что в 2024-м маткапитал покрывал в целом по федерации только 3,6 кв м, то за 10 лет его покупательская способность снизилась более чем на 50%. При этом на рынке «вторички» ситуация аналогичная: к 2024-му покупательская способность маткапитала сократилась на 35% по сравнения с максимумом 2017-го, подытоживают авторы исследования.

В заключение ученые напоминают о двух точках зрения на проблему на рынке жилья: с одной стороны, этот вопрос, как считается, напрямую влияет на демографическую ситуацию в стране. С другой стороны, есть и те, кто считают, что ценообразование на жилье не имеет негативного эффекта не семьи с детьми и в качестве аргумента приводит ситуацию, когда семьи, у которых есть несколько помещений в собственности, используют рост цен на жилье в качестве дополнительного источника дохода, сдавая помещения в аренду, а полученные средства используют на расширение семьи. Однако, в таком случае, как отмечают авторы исследования, очевиден и обратный эффект для семей, которые арендуют жилье.