Клиенты российских банков столкнулись с блокировкой карт после того, как перевели деньги между собственными счетами.

Как отмечает газета «Известия», в некоторых случаях банки замораживают лишь отдельные трансакции, но иногда и карты в целом.

«Причём даже после подтверждения операции иногда доступ открывают не сразу... Они (банки. — RT) проверяют трансакции на целый перечень признаков мошенничества», — говорится в статье.

Согласно публикации, банки сознательно смещают баланс в сторону перестраховки, опасаясь гигантских штрафов вплоть до отзыва лицензии со стороны ЦБ и Росфинмониторинга за недостаточный контроль. Таким образом, риск потерять клиента из-за временных неудобств менее значим, чем угроза санкций от ЦБ.

В регуляторе при этом напомнили, что с 1 января 2026 года перечень признаков мошеннических операций расширится с шести до 12.

Ранее разработчик в ИТ-компании One Inc Сергей Гасилов рассказал, что решение банка о проведении перевода зависит от множества факторов.

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин также объяснил в беседе с RT, какие проверки могут быть из-за крупных денежных переводов.