Раскрыт полный список пособий, которые вырастут в 2026 году

В России с 1 января 2026 года произойдет масштабное повышение ключевых социальных выплат и пособий. Изменения затронут пенсии, прожиточный минимум, МРОТ и поддержку семей с детьми. Основные параметры индексации уже утверждены, сообщает kp.ru.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 7,6%, что превысит прогнозируемый уровень инфляции (6%). Повышение коснется около 40 миллионов человек, а средний размер пенсии достигнет 27 100 рублей в месяц.

Социальные пенсии, которые получают граждане без необходимого стажа, инвалиды, военнослужащие и потерявшие кормильца, будут проиндексированы на 6,8%. Их средний размер составит 16 600 рублей. Базовая социальная пенсия с учетом всех коэффициентов установлена на уровне 9 424 рубля, но итоговая выплата не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе (в среднем по РФ — 15 250 рублей).

Пенсии военнослужащих вырастут на 4% с 1 октября 2026 года. Конкретная сумма выплаты будет зависеть от должности, звания и выслуги лет.

Прожиточный минимум с нового года повысится на 6,8%. Его значения в среднем по России составят: для трудоспособного населения — 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей, в целом на душу населения — 18 939 рублей.

В Москве прожиточный минимум будет установлен на уровне 25 342 рубля. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится сразу на 21% и составит 27 093 рубля. Регионы смогут устанавливать свою величину МРОТ, но она не может быть ниже федеральной. От этого показателя зависят расчеты по налогам, страховым взносам и алиментам.

Существенно вырастет поддержка семей с детьми: единовременное пособие при рождении ребенка увеличится с 26 941 до 28 773 рублей. Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска достигнет 955 836 рублей. Максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 83 000 рублей. Размер материнского капитала составит 737 200 рублей на первого ребенка и 974 100 рублей — на второго.

Также с 2026 года начнет действовать новая мера поддержки — налоговый кешбэк для семей с двумя и более детьми. Родители смогут вернуть 7% от уплаченного ими за год НДФЛ (из стандартной ставки 13%). Право на возврат имеют работающие родители, чей средний доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума. Оформить выплату можно будет через портал «Госуслуги» или отделения Социального фонда России.

Планируемое повышение социальных выплат и введение новых мер поддержки направлены на помощь семьям с детьми, компенсацию роста стоимости жизни и укрепление демографической ситуации в стране.