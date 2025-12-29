В НСФР заявили о проблемах с закрытием банковских карт

В России отсутствует простой и быстрый механизм отказа от банковской карты, заявил в интервью "Российской газете" глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин. Это может создать дополнительные трудности при вводе лимита на число действующих карт у человека.

© Российская Газета

"Почему у людей много карт в том числе? Потому что их закрывать долго и неудобно. Нет простого, быстрого онлайн-механизма отказа от карты. И мы как раз и предлагали Банку России прежде чем вводить ограничения разобраться со стандартизацией и упрощением процедуры закрытия карт. Очень надеемся, что данный аспект не выпадет из обсуждения", - отметил Андрей Емелин.

Банк России впервые озвучил идею ограничить число карт на человека для борьбы с дропперами весной 2025 года. Законопроект же планируют принять в 2026 году, заявил в декабре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, единой позиции по этому вопросу все еще нет. Сейчас обсуждается лимит в 5 карт в одном банке и 20 карт в нескольких банков.

Предполагается, что действующие карты закрывать не придется, если до введения лимита у человека было, например, 30 карт, поделился глава НСФР. Трудности возникнут именно с открытием новой. Для этого придется закрыть 11 лишних карт - при условии, если будет введен лимит в 20 карт в нескольких банков.