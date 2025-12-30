Оплатить услуги ЖКХ за декабрь можно до 12 января включительно. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, пишет ТАСС.

Депутат пояснил, что по закону оплата должна быть проведена до 10 числа месяца, следующего за расчетным. Однако в январе 10 число выпадает на субботу, поэтому крайний день оплаты переносится на 12 число, то есть - на понедельник.

Кошелев обратил внимание, что пени начнет начисляться с 31 дня просрочки, а это значит - не раньше февраля.

Парламентарий также напомнил, что с марта 2026 года крайний срок оплаты услуг ЖКХ сдвинется на 15-е число месяца. Это было сделано, чтобы избежать просрочек со стороны тех граждан, у кого зарплата приходит позже 10 числа.