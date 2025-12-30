Стоимость порции оливье измерили в рабочих часах россиянина

Среднестатистическому россиянину в 2025 году требовалось 25 минут работы, чтобы заработать на порцию готового салата оливье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование потребительской панели «Ромир».

Уточняется, что порция «сельди под шубой» обходилась в 31 минуту работы.

Москвичам приходилось работать меньше: благодаря более высокому уровню заработной платы, «трудовая стоимость» одной порции готового салата оливье для них составляет всего 11 минут, «сельди по шубой» — 15 минут. Это в 3-3,5 раза меньше, чем в некоторых регионах.

К примеру, в Приволжском федеральном округе порция готового салата оливье обходится жителю в 37 минут работы, а «сельдь под шубой» — в 44 минуты.

Ранее сообщалось, что эстонцы начали скупать майонез и консервированный горошек на фоне слухов, что власти хотят ввести запрет на приготовление салата оливье.