Россияне смогут получать зарплату в цифровом рубле с 2026 года

С 1 сентября 2026 года любой гражданин России, желающий пользоваться цифровым рублем, сможет получать зарплату в такой форме. Об этом рассказал во вторник, 30 декабря, председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

© ТВ Центр

Как отметил парламентарий, Госдума утвердила план введения цифрового рубля в оборот. Банки, которые будут обязаны обеспечивать проведение операций с цифровым рублем на первом этапе, входят в число системно значимых. Также включатся 1 сентября 2026 года в этот процесс предприятия, торговли и сферы услуг, обладающие оборотом от 120 миллионов рублей.

С 1 сентября 2027 года к ним присоединятся банки и предприятия из сферы услуг, оборот которых начинается от 30 миллионов рублей — они также обязаны будут продавать свои товары и услуги за цифровые рубли.

Наконец, с 1 сентября 2028 года все банки должны будут оказывать такие услуги, а продавать товары и услуги за цифровые рубли обязаны будут предприятия торговли с оборотом, превышающим 5 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уже сейчас уже можно с уверенностью сказать, что наша страна добилась полного цифрового суверенитета. Как подчеркнул политик, Россия стала одним из трех государств в мире с таким статусом наряду с Соединенными Штатами и Китаем.

Также Владимир Путин рассказал, что ближайшие 10-15 лет обещают стать временем крупнейшего технологического прорыва в мировой истории. Это будет время колоссальной технологической трансформации, а также стремительного развития искусственного интеллекта.