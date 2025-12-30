Назван топ-5 самых востребованных профессий в России

В России по-прежнему больше всего свободных вакансий приходится на рабочие специальности. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда. Лидером рейтинга самых востребованных профессий стала швея.

© Вечерняя Москва

В топ-5 также вошли водитель автомобиля, монтажник, в том числе технологических трубопроводов, металлоконструкций и ЖБИ, электрогазосварщик и врач. Именно по этим направлениям работодатели чаще всего ищут сотрудников.

Больше всего вакансий для швей зафиксировано в Московской области. На этот регион приходится 43 процента всех предложений в сфере легкой промышленности.

Каждый третий запрос на монтажников поступает из Ленинградской и Амурской областей, Татарстана, Москвы, Тюменской области и Краснодарского края. Водители особенно нужны в Волгоградской, Московской и Самарской областях, а электрогазосварщики — в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях, передает Telegram-канал Роструда.

Между тем член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее выразила мнение, что Россия может вступить на «мягкий путь» перехода к четырехдневной рабочей неделе после окончания специальной военной операции.