Криптобиржа Binance запретила украинцам выводить деньги на карты

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance приостановила вывод средств на банковские карты для пользователей из Украины. Изменения вступили в силу 29 декабря 2025 года, о чем компания уведомила клиентов через рассылку.

© Газета.Ru

Согласно сообщению, прямой вывод средств на карты Visa и MasterCard временно прекращено до отдельного уведомления. Также были отключены функции периодических автоматических покупок криптовалюты и лимитные ордера на приобретение активов за фиатные деньги.

При этом пополнение счета остается доступным через те же карты, а также с помощью Apple Pay, Google Pay и SWIFT-переводов. Для вывода средств Binance предлагает использовать SWIFT или альтернативные методы, такие как P2P-торговля, где она доступна для конкретного региона.

Binance — онлайн-сервис обмена цифровых валют, блокчейн-система и поставщик инфраструктуры для криптовалютной отрасли. По данным на ноябрь 2025 года, у Binance более 185 млн пользователей в более чем 180 странах.