Раскрыт простой способ избежать блокировки банковского перевода

Экономист Эвелина Гомонко заявила, что необходимо заранее уведомлять кредитную организацию о предстоящей операции, чтобы крупный платеж не был заморожен системой безопасности банка. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт рекомендовала лично посетить отделение или позвонить на горячую линию, чтобы проинформировать сотрудников о планируемой операции.

Собеседник издания подчеркнула, что значительно снижает риски также указание понятного назначения платежа, так как это делает операцию прозрачной.

Гомонко предупредила, что обратный эффект дают попытки обойти внутренние лимиты путем дробления одной суммы на несколько мелких переводов.