В Госдуме россиянам дали совет по покупке золота

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает рискованным занятием инвестирование в золото на пике его стоимости. Свое мнение он высказал в беседе с РИА Новости.

По словам Аксакова, золото больше подходит для диверсификации портфеля, оно является долгосрочным антикризисным активом.

«Покупать золото на пике его стоимости частным инвесторам рискованно — высока вероятность коррекции цены вниз», — пояснил он.

Аксаков заявил, что спрогнозировать рост какого-либо актива способен только опытный инвестор, готовый к риску. Депутат добавил, что быстро заработать на золоте у обычного человека вряд ли получится.

24 декабря, согласно данным торгов на бирже Comex, цена золота на спотовом рынке впервые в истории превысила $4,5 тысячи за тройскую унцию, обновив очередной рекорд. По словам экспертов, инвесторы продолжают вкладываться в золото как в защитный актив в условиях роста геополитической напряженности.