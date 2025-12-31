Аферисты в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться россиянке

Мошенники в преддверии Нового года более 8000 раз пытались дозвониться до жительницы Махачкалы.

© Газета.Ru

Об этом РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Рекордный случай по количеству звонков одному абоненту был зафиксирован в Махачкале: человеку позвонили 8099 раз. Несмотря на интенсивность атаки, сервис («Защитник» — «Газета.Ru») успешно заблокировал все звонки», — сказал Бийчук.

Специалист уточнил, что целью злоумышленников стала 33-летняя жительница. Она начала получать звонки от мошенников во второй половине декабря, в среднем за день поступало по 368 звонков.

Большинство нежелательных звонков касались якобы доставки товаров. Аферисты под видом курьеров хотели войти в доверие и вынудить россиянку предоставить им доступ к своей банковской карте.

Всего, по данным аналитиков сервиса, мошенники совершили свыше 260 тыс. нежелательных звонков в преддверии Нового года. Лидерами по количеству атак среди российских городов стали Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.

Россиян предупредили о трех популярных схемах мошенников в преддверии Нового года

До этого в министерстве внутренних дел РФ предупредили, что мошенники в предновогодний период начали активно использовать схемы с фальшивыми акциями, «сказочными скидками» и розыгрышами с обратным таймером для обмана россиян.