Подсчитаны потери налоговой из-за блогеров-миллионников

Блогеры, коучи и прочие «инфоцыгане» к концу года остались должны налоговой более 1,8 миллиарда рублей.

По информации Телеграм-канала «Вaza», до 820 миллионов вырос долг Дмитрия Портнягина. Ранее блогер заявлял, что выставленный ему счет на 799 миллионов несправедлив, поскольку ФНС объединила 21 физическое и юридическое лицо с оборотами в несколько миллиардов и признала его центром получения прибыли.

Инна Тлиашинова, известный коуч личностного роста, объявлена в международный розыск. Она должна налоговикам 504 миллиона рублей.

Дело Александры Митрошиной направлено в суд, сама блогер задержана. За ней числится 317 миллионов рублей задолженности.

Валерия Чекалина на конец года недоплатила 170 миллионов рублей, а ее бывший супруг Артема — 637 тысяч. С октября 2025 года они находятся под домашним арестом.

«Королева марафонов», блогер Елена Блиновская учила своих подписчиц, «как правильно загадывать желания и просить у Вселенной, чтобы они сбылись». По версии следствия, Елена Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила налоги за период 2019–2021 годов на сумму 918 миллионов рублей.

3 марта 2025 года суд приговорил блогера за неуплату налогов к пяти годам лишения свободы в колонии и штрафу в размере одного миллиона рублей.