В ГД предложили не начислять пени за долги по оплате ЖКУ при задержке зарплат
Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") предложил ввести мораторий на начисление пеней за просрочку оплаты коммунальных услуг в случае, если она обусловлена задержкой зарплаты.
Соответствующее обращение он направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, текст документа есть в распоряжении ТАСС.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности введения моратория на начисление пеней за оплату коммунальных услуг для граждан в случае, если задержка их оплаты вызвана объективными обстоятельствами - задержкой заработной платы", - говорится в документе.
По данным Росстата, задолженность по зарплате в РФ в ноябре составила 1,77 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате снизилась на 386 млн рублей (или на 17,9%), в годовом выражении - увеличилась на 1 млрд 44 млн рублей (или в 2,4 раза).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец ноября 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 318,9 млн рублей (74,5%), в 2024 году - 330 млн рублей (18,6%), в 2023 году и ранее - 121,5 млн рублей (6,9%).