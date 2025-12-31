В РФ будут проверять банковские счета тех, кто обращается за детским пособием

Проверка банковских счетов граждан, обращающихся за назначением единого пособия на ребенка, начнется в рамках эксперимента в трех регионах России в августе, но только с октября 2026 года эти сведения будут влиять на принятие решения. Эти параметры прописаны в правилах проведения эксперимента, с которыми ознакомился ТАСС.

Ранее в РФ был принят закон о проведении пилотного проекта по апробации нового способа проверки нуждаемости семей при назначении детских пособий - через анализ поступлений на их банковские счета и вклады. Эксперимент пройдет в 2026 году в Московской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Как следует из утвержденных правил проведения эксперимента, первый этап - с 1 января по 31 июля - будет подготовительным. И только с 1 августа 2026 года уже на практике начнется учет денежных поступлений на банковские счета, вклады и депозиты граждан, обратившихся в этот период о назначении им единого пособия. Но только на третьем этапе эксперимента - с 1 октября 2026 года - результаты проверки банковских счетов уже начнут учитывать при принятии властями решения о назначении или отказе в назначении единого пособия, говорится в документе.