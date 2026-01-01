Самозанятые с начала нового года смогут оформлять больничные

С 2026 года в России стартует эксперимент по добровольному страхованию самозанятых граждан в случае временной нетрудоспособности. Чтобы принять участие в эксперименте, самозанятому необходимо зарегистрироваться в Социальном фонде и платить ежемесячные взносы.

© Российская Газета

Для участия в эксперименте самозанятый должен выбрать страховую сумму, исходя из которой он будет получать больничные выплаты. Это может быть 35 тыс. или 50 тыс. рублей.

Чтобы получить право на больничный, уплачиваются взносы, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. Соответственно, в месяц нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате раз в год взнос составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).

Самозанятый сможет получить выплаты по больничному листу спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.

Заявление о вступлении в программу принимается на портале госуслуг, в приложении "Мой налог", а также в клиентских службах Социального фонда.