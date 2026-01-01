Карты «Мир» с истекшим сроком действия будут продолжать функционировать на постоянной основе, за исключением некоторых случаев.

Об этом заявил генеральный директор НСПК и председатель совета участников и пользователей платежного рынка Дмитрий Дубынин, сообщает ИА DEITA.RU.

Эксперт объяснил, что продление срока действия карт «Мир» было связано с внешними обстоятельствами. Первая возможность продолжать использовать карты после истечения срока появилась во время пандемии, когда гражданам было сложно посещать банковские отделения. Система продолжила работать, показав свою эффективность.

«Это было вынужденное решение, однако уже тогда НСПК и банки разработали технологии, обеспечивающие безопасную и стабильную работу карт «Мир» даже после окончания срока их действия. Сегодня такое продление — удобство для граждан и способ снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру», — отметил Дубынин.

В НСПК добавили, что есть исключение: в отложенных и офлайн-режимах обслуживание таких карт прекратится с 2030 года. Это касается, например, оплаты проезда в транспорте или покупок на борту самолета, когда банк не может проверить транзакцию в реальном времени.

Названы последствия бессрочной работы карт «Мир»

Планируется ограничить число операций в отложенных и офлайн-режимах по картам «Мир» с истекшим сроком действия до 2,5% к 2028 году. В дальнейшем этот показатель будет снижаться, вплоть до полного прекращения таких трансакций.