Россиянам напомнили о самом коротком рабочем месяце в году

Январь будет самым коротким рабочим месяцем 2026 года. Об этом напомнила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что россиян ждут три недели по пять рабочих дней — всего предстоит работать 15 дней.

Ранее сообщалось, что россиянам захотели давать дополнительный отпуск при одном условии — если он необходим для помощи близким родственникам. Речь идет о необходимости транспортировки нуждающихся в помощи близких родственников в медицинские организации и обратно. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.