Банки начали снижать доходность вкладов и накопительных счетов

Банки корректируют доходность накопительных и депозитных счетов. 19 декабря Центробанк понизил ключевую ставку до 16%. И в последние дни банки начали снижать ставки по вкладам и накопительным счетам.

В первую очередь тенденция на снижение доходности затронула накопительные счета. Перед новым годом ВТБ снизил базовую ставку по накопительному счету на пол-процентных пункта — до 6% на счете с начислением на минимальный остаток и до 7% с начислением на ежеденевный. «Сбер» также анонсировал снижение базовой ставки на 1 п.п с 5 января — до 8%.

Приветственная ставка и надбавки, при этом, остаются прежними в обоих банках. Как говорят эксперты, это один из основных инструментов в борьбе за привлечение новых средств — их урезать слишком рискованно.

Тем не менее, Альфа-банк на накопительном счете с начислением на минимальный остаток урезал и промо-ставку тоже — теперь она составляет 16%. Начиная с третьего месяца при покупках от 20 тысяч рублей ставка будет 12%, от 100 тысяч — 12,5%. Это на два процентных пункта меньше, чем раньше. Условия вступают в силу с первого января. МТС-Банк свои ставки также понижает — до 17% на счете с начислением на ежедневный остаток, и до 13,5 с начислением на минимальный. Это снижение на 1 процентный пункт в обоих случаях.

Менее выгодными становятся и условия по вкладам. ВТБ, например, снизил депозитные ставки на сроках от шести месяцев до трех лет на 0,5 п. п. В Т-Банке ставки по «СмартВкладу» с возможностью пополнения снизились на 1 п. п. и 2 п. п. для сроков в три и два месяца соответственно.

Партнер и директор по инвестициям компании «CBPartnership» Иван Сергеев рассказывает, что основной фактор ухудшения условий депозитных и накопительных счетов — траектория снижения ключевой ставки в будущем:

— Он не совсем единственный, конечно, потому что у банков есть разные инструменты, но на текущий момент мы видим то, что в экономике Российской Федерации банки неукоснительно следуют такой прогнозируемой траектории снижения ключевой ставки.

— Закладывают ли банки дальнейшее снижение денежно-кредитной политики или же следят от заседания к заседанию?

— Безусловно, да. У нас на конец 2026 года есть таргет куда должна прийти ключевая ставка. Это значение 12-13%. Здесь более чувствительным моментом и более неизвестным является то, какой средний рендж мы увидим по году. Тем не менее, мы размазываем снижение ключевой ставки в рамках 2026 года к значению 12-13% на конец года. У нас есть ряд банков, которые традиционно предлагают ставку выше, чем их конкуренты. При этом это крупные системообразующие банки. Они предлагают выше на от полпроцента до процента доходит, вот эта вот дельта.

Максимальную доходность сейчас обеспечивают краткосрочные вклады. Как объясняют эксперты, причина в том, что в рамках цикла снижения ставки стоимость длинных денег ниже, чем коротких депозитов. Как инвесторам вести себя в 2026 году? Продолжает директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни» Юлия Зотова:

Юлия Зотова директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни»: «Снижение ключевой ставки — сигнал к тому, что доходность вкладов будет постепенно уменьшаться. В такой ситуации разумно использовать принцип диверсификации. Оптимальный вариант — распределить средства на несколько частей. Одну часть можно разместить на вкладе на 6 или 12 месяцев, чтобы зафиксировать текущие условия. Это база, которая обеспечивает предсказуемый доход. Вторую часть логично оставить на накопительном счете или коротком вкладе. Это «подушка ликвидности»: деньги всегда под рукой. Третью часть средств можно направить в альтернативные инструменты: облигации или фонды. Они не гарантируют фиксированную доходность, как вклад, но часто позволяют компенсировать падение ставок. В период снижения ставки выигрывают те вкладчики, которые заранее планируют сроки, распределяют деньги по разным продуктам и регулярно пересматривают свою стратегию».

Опрошенные Бизнес ФМ эксперты признают, что, вне зависимости от инвестиционной стратегии, в рамках нынешнего экономического сценария, доходность депозитов будет планомерно снижаться.