В Подмосковье увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте

С 1 января в Московской области повышается стоимость проезда на наземном общественном транспорте, а с 2 января — в пригородном железнодорожном сообщении.

Как сообщается на сайте комитета по тарифам и ценам Подмосковья, базовый тариф при оплате банковской картой, а также транспортными картами «Тройка» и «Стрелка» составит от 73 рублей. Конкретно в городском и пригородном сообщении на расстояние до 5 километров поездка будет стоить 73 рубля. В пригородном сообщении свыше 5 километров цена составит 73 рубля плюс дополнительно 8–11 рублей за каждые следующие 2,5 километра.

Для владельцев единой транспортной карты, а также банковских карт «учащегося» и «льготной» установлен льготный тариф: 36,50 рублей за поездку в городском сообщении и в пригородном сообщении на расстояние до 5 километров, с увеличением на 4–5,5 рублей за каждые последующие 2,5 километра при поездках на большее расстояние.

Также для пользователей карт «Стрелка» и «Тройка», начиная с 21-й поездки в расчётном периоде, предоставляется накопительная скидка, зависящая от количества совершённых поездок. Скидка увеличивается на 10, 15, 20 и 35 процентов от начального тарифа за каждые десять поездок. Для держателей карты «учащегося», начиная с 36-й поездки, действует скидка в размере 99 процентов.