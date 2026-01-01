В Госдуме рассказали, кому положены субсидии на оплату ЖКХ

Россияне, у которых существенная часть семейного дохода уходит на оплату жилищно-коммунальных услуг, могут компенсировать часть затрат через субсидию. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева ("Единая Россия").

"Субсидии на оплату ЖКУ могут получить семьи, если величина платы за жилищно-коммунальные услуги превышает установленный в регионе процент от совокупного дохода семьи, - сказала Разворотнева. - В большинстве субъектов РФ субсидия выплачивается, если платеж в течение шести месяцев превышает 22% от совокупного дохода семьи".

"Однако в некоторых регионах этот процент может быть меньше. Например, в Москве можно обращаться за субсидией, если платеж за ЖКУ превышает 10% от дохода семьи", - добавила она. Еще одно условие для получения субсидии - отсутствие долгов за ЖКУ, подчеркнула депутат.

Более подробно об установленных в регионе условиях выплаты субсидии можно узнать в МФЦ или в органе местного самоуправления (если МФЦ в населенном пункте отсутствует).