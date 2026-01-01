Зарплаты, пенсии, семейный капитал. Как изменились выплаты в Беларуси с 1 января?

В Беларуси с Нового года произошли некоторые изменения в законодательстве. Их изучила корреспондент «МИР 24 Галина Пузына.

Праздничных трат в январе белорусы смогут позволить больше. С января в стране подняли зарплаты бюджетников. Выше станет и минимальная заработная плата. Теперь это 858 белорусских, что около 23 тысяч российских рублей. Такова нижняя граница оплаты труда, которую обязаны соблюдать все работодатели.

Хорошая новость ждет и пенсионеров. Таких в Беларуси больше четверти населения. С 1 января их пенсии вырастут. А для работающих госслужащих с этого года пенсии будут выплачивать уже в полном объеме.

«В 2026 году трудовые пенсии будут перерассчитываться в связи с ростом средней заработной платы. Кроме того, в связи с изменением бюджета прожиточного минимума, будут перерассчитываться возрастные доплаты лицам в возрасте старше 75 лет. А также повышения, которые выплачиваются к пенсиям участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, — пояснила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси Елена Гоморова.

Выше станет и сумма семейного капитала для многодетных семей от трех детей. Таких в стране 150 тысяч. И большая часть из них уже получили выплаты. «В основном многодетные семьи используют средства семейного капитала на улучшение жилищных условий. Это составляет примерно 80%. И где-то поровну на получение образования и платных медицинских услуг, — отметила заместитель начальника управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси Светлана Коваль.

Размер социальных выплат, штрафов, госпошлин, налогов и сборов тоже пойдет вверх. Эти параметры зависят от базовой величины, которую с января традиционного увеличили. Изменения коснутся в том числе налогов на землю, недвижимость, экологического, транспортного и подоходного налогов с физлиц. Также выше станут ставки подоходного платежа.

«Изменения не затронут большую часть наших граждан. Поскольку они, в первую очередь, направлены на повышение налогообложения получающих значительные доходы. Либо обладающих дорогостоящей недвижимостью. В первую очередь, это коснется квартир, жилых домов значительной площадью. Квартир от 150 квадратных метров. Домов от 200 и более. А также мотоциклов высокой мощности.

В транспортной сфере есть еще одно новшество. В 2026 году льготы на электромобили сохранятся. Но вот при ввозе гибридов теперь придется платить таможенную пошлину и НДС. Это увеличит стоимость авто.

Пересмотрят свою деятельность и индивидуальные предприниматели. С 1 января ИП смогут работать не во всех сферах. Например, заниматься оптовой и розничной торговлей автомобилями и мотоциклами, копированием и подготовкой документов, организацией культурных мероприятий. Также с начала года в стране введут штраф для операторов сотовой связи за плохой интернет. Строже станут правила и для ювелирного рынка.

Качество драгоценностей станет выше. Теперь для ювелирных изделий обязательна маркировка не только при производстве украшений, но также их ввозе для продажи и вывозе в другие государства. Новые правила помогут сделать рынок более прозрачным и сократить незаконный оборот.