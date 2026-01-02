Стала известна зарплата россиян, согласившихся работать в Новый год

За работу на новогодних каникулах россиянам предложили от 70 до 200 тысяч рублей. Такую информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

В исследовании сказано, что за неурочную работу в новогодние праздники инструкторам Сахалинского горнолыжного курорта предлагают до 200 тысяч рублей.

Тамбовские курьеры могут получить до 160 тысяч рублей, работая от 4 часов в день. Необходимо развозить продукты и товары первой необходимости.

Зарплата сочинского упаковщика десертов и сладких наборов составит 128 тысяч рублей.

В Москве требуются детские аниматоры, согласные работать за 80 тысяч рублей. Опыт не обязателен, новичков обещают обучить.

Продавцу-кассиру в магазине пиротехники в Казани обещают до 70 тысяч рублей.

По данным сервиса «Работа.ру», каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники. Ранее юристы рассказали о нюансах такого труда.