Депутат Аксаков допустил снижение ставки до 9% к концу 2026 года

Ключевая ставка Центробанка к концу года может снизиться до 9-10%. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, тенденция, которая наблюдается последние пять заседаний Центробанка, продолжится. Так, первое снижение может произойти уже в феврале. По прогнозам Аксакова, оно будет составлять 0,5%, а в марте снижение составит уже 1-1,5 пункта. Более решительные шаги будут предприняты ближе к лету и осени. "По моим прогнозам, ключевая ставка к концу года снизится до 9%, может быть, 10%", - сказал он. По его словам, снижение Центробанком ключевой ставки связано с дезинфляционными процессами, которые будут продолжаться. В течение года предполагалось, что инфляция будет на уровне 6%, но уже сейчас статистика показывает, что инфляция находится на уровне 5,8%. 19 декабря ЦБ пятый раз в 2025 году снизил ключевую ставку — на 50 базисных пунктов, до 16%. Подробнее об итоговом заседании Банка России этого года — в нашем материале.