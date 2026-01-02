Названа российская отрасль с рекордной зарплатой

Стали известны данные российской статистики о средней зарплате по отраслям в октябре минувшего года. Больше всего — 400 тысяч рублей — платили в сфере перестрахования, сообщает РИА Новости.

Средние доходы в перестраховании составили в октябре 439,6 тысячи рублей.

Работники российских холдингов получали 322,4 тысячи рублей, управляющие фондов — 257,8 тысячи. Высокие зарплаты зафиксированы у сотрудников негосударственных пенсионных фондов (256 тысяч рублей) и рыболовов (251,9 тысячи рублей).

В «зарплатный топ-10» также вошли издатели программного обеспечения (244 тысячи рублей), и разработчики (223,5 тысячи).

Работники газодобывающей отрасли получали 223,1 тысячи рублей, а занятые в пассажирских воздушных перевозках — 221 тысячу. Кроме того, некоторые финансовые посреднические компании платили сотрудникам 213,9 тысячи.

Среднемесячная зарплата рассчитывается до вычета налогов и учитывает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая сверхвысокие.