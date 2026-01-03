С 1 января 2026 года в России ввели «семейную налоговую выплату» для работающих граждан с двумя и более детьми.

Право на поддержку получили семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В расчет включают детей до 23 лет, обучающихся очно.

По оценкам Минтруда РФ, мерой воспользуются около 4 млн семей с 10 млн детей. Выплата не подлежит взысканию по долгам и направлена на снижение налоговой нагрузки – в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

