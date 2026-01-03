Индексация страховых пенсий в РФ продолжится не ниже уровня инфляции
Российские власти планируют продолжить индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством РФ.
В документе сказано, что целью индексации является «повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения».
Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Она включает фиксированную выплату и накопленные пенсионные баллы (ИПК). Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.
В 2026 году страховые пенсии увеличены с 1 января на 7,6%. Произошло две индексации: по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат.
В следующие годы также предусмотрена индексация. Она будет происходить 1 февраля и 1 апреля. Кроме того, работающие пенсионеры 1 августа получат перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год.
Ранее сообщалось об изменении с 1 января 2026 года пенсионного законодательства, касающегося многодетных семей.