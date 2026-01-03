Индексация страховых пенсий в РФ продолжится не ниже уровня инфляции

Майк Габриелян

Российские власти планируют продолжить индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на план, утвержденный правительством РФ.

В документе сказано, что целью индексации является «повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения».

Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и утере кормильца. Она включает фиксированную выплату и накопленные пенсионные баллы (ИПК). Стоимость балла определяется государством, а число зависит от стажа и зарплаты.

В 2026 году страховые пенсии увеличены с 1 января на 7,6%. Произошло две индексации: по уровню инфляции и по прогнозируемому росту зарплат.

В следующие годы также предусмотрена индексация. Она будет происходить 1 февраля и 1 апреля. Кроме того, работающие пенсионеры 1 августа получат перерасчет с учетом страховых взносов за предыдущий год.

Ранее сообщалось об изменении с 1 января 2026 года пенсионного законодательства, касающегося многодетных семей.