Зарплатная аномалия. Кто в России получил существенную прибавку

Российские издатели программного обеспечения стали абсолютными лидерами по росту доходов в конце прошлого года — их ежемесячные выплаты увеличились сразу на 137 тысяч рублей.

Согласно расчетам РИА Новости, основанным на актуальных статистических данных, средняя зарплата по стране в октябре достигла отметки в 99,7 тысячи рублей. Общий рост за двенадцать месяцев составил 13,1 тысячи, при этом положительная динамика зафиксирована в 258 сферах деятельности — от рыболовства до строительного проектирования.

«Сильнее всего трудовые доходы подросли у сотрудников издательств программного обеспечения – на 137 тысяч рублей. Еще на 69 тысяч они увеличились у рыболовов, а на 55,5 тысячи – у сотрудников холдинговых компаний», — говорится в сообщении.

А вот у сотрудников инвестиционных фондов наоборот произошло глубокое падение зарплаты. Их доходы сократились почти на 57,5 тысячи рублей.

В пятерку лидеров по росту также вошли специалисты в сфере аренды интеллектуальной собственности и разработчики строительных проектов.