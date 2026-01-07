В 2026 году все пенсионеры в РФ получат прибавку

В 2026 году все получатели страховых и социальных пенсий, а также военные пенсионеры получат прибавку. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

По его словам, повышение коснется и тех, кто продолжает работать.

С 1 января на 7,6% увеличиваются страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, отметил депутат. С 1 апреля на 6,8% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

С 1 октября вслед за повышением денежного довольствия на 4% пересчитают выплаты военным пенсионерам.

"Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию", - отметил Панеш.

Он напомнил, что проверить размер пенсии можно через выписку индивидуального лицевого счета, в личном кабинете Социального фонда или в МФЦ.

Ранее стало известно, что почти половина получателей страховых пенсий по старости получили проиндексированные январские выплаты заранее. Остальные получат их после 12 января.