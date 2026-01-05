Названы профессии, для которых прогнозируют наибольший рост зарплат в 2026 году

Аналитики рекрутингового портала HeadHunter прогнозируют, что в 2026 году массового роста зарплат в стране не планируется, но будет точечный рост в отдельных отраслях, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на агентство «Прайм».

Наиболее ощутимый рост ежемесячного трудового дохода ожидает специалистов высшей квалификации в дефицитных областях: у разработчиков программного обеспечения (сейчас средняя зарплата в отрасли – 284 тысячи рублей), финансовых аналитиков (по итогам 2025 года средняя зарплата уже достигла 117 тысяч рублей), дата-сайентистов (специалистов по работе с большими объёмами данных) и инженеров машинного обучения (уже получают в среднем 247 тысяч), экспертов по кибербезопасности (90 тысяч), product-менеджеров (130 тысяч) и системных инженеров (92 тысячи).

С другой стороны, заметный рост зарплат ожидает представителей простых рабочих профессий, в первую очередь – сварщиков (чья средняя зарплата уже достигла планки в 178 тысяч), высококвалифицированных токарей (185 тысяч), дальнобойщиков (182 тысячи), крановщиков, машинистов спецтехники (142 тысячи). Увеличение дохода также прогнозируют для инженеров-строителей и проектировщиков (текущая средняя планка – 107 тысяч).

(При этом самые высокие зарплаты по итогам 2025 года – не только в сфере IT, но и у страховщиков, работников холдингов, управляющих негосударственных пенсионных фондов и представителей отрасли рыболовства, от 440 до 252 тысяч рублей).

Уровень минимальной зарплаты труда с 1 января увеличен до 27 тысяч рублей на федеральном уровне, в отдельных регионах он выше в соответствии с местными реалиями. Минимальная страховая пенсия повышается до 14 тысяч рублей, средняя страховая пенсия – до 27,7 тысячи. Реальные зарплаты россиян в среднем увеличились на 4,5%, что Владимир Путин назвал «недостаточно хорошим» показателем.

Зарплатные проблемы сохраняются у учителей, несмотря на «майские указы» президента более чем десятилетней давности. Зарплаты педагогов до средней по региону так и не дотянули, как и у медиков, работников культуры и некоторых других бюджетников. Депутаты пытаются наладить ситуацию отдельными законопроектами.