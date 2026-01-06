Стало известно, у кого в РФ сильнее всего выросли зарплаты

Самый значительный рост медианных зарплат за прошлый год был зафиксирован у маляров и штукатуров (на 44%), страховых агентов (также на 44%) и финансовых аналитиков (на 39%). Такие данные представили аналитики сервиса hh.ru.

«За 2025 года в РФ наибольший рост медианной предлагаемой в вакансиях заработной платы зафиксирован среди маляров и штукатуров (44% — до 140 тысяч рублей). Среди страховых агентов — 44%, до 79,5 тысячи рублей. Среди финансовых аналитиков — 39% до 117,6 тысячи рублей», — указано в исследовании, которые подготовлено по заказу РИА Новости.

В топ наиболее быстро растущих по уровню доходов также попали монтажники, чья медианная заработная плата повысилась на 35% и достигла 144,5 тысячи рублей. Замыкают пятерку лидеров комплаенс-менеджеры, у которых рост составил 29%, до 114 тысяч рублей.

URA.RU ранее рассказывало, что в 2026 году в РФ ожидается выборочный рост зарплат. В первую очередь прибавки к выплатам стоит ожидать специалистам наиболее дефицитных профессиональных сфер — разработчикам ПО, product-менеджерам, а также высококвалифицированным сварщикам и токарям.