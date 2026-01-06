Срок оплаты квитанций за ЖКУ перенесут

© Вечерняя Москва

В 2026 году срок оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) перенесут с 10 на 15 число. Об этом во вторник, 6 января, предупредил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

— В новом году срок оплаты квитанций за ЖКУ будет перенесен с 10 на 15 число. Однако в первые два месяца 2026 года эти нововведения еще не будут действовать, — объяснил он.

Так, согласно правилам, квитанции за декабрь россиянам нужно оплатить до 12 января, так как 10 января выпадает на субботу.

В феврале оплату за услуги ЖКХ необходимо будет внести до 10 числа, в праздничные дни отделения банков и почты работать не будут, передает РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева также добавила, что россияне, у которых значительная часть дохода уходит на оплату ЖКУ, могут компенсировать эти расходы через субсидию.

Кроме того, с 1 июля 2025 года Федеральная антимонопольная служба значительно усилила контроль за изменением тарифов на жилищно-коммунальные услуги по всей стране.