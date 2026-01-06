Таинственный трейдер заработал полмиллиона долларов на похищении Мадуро

За несколько часов до атаки на Венесуэлу неизвестный трейдер сделал большие ставки на то, что президент Николас Мадуро утратит власть. В итоге трейдер получил почти 410 тысяч долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Издание ссылается на данные платформы Polymarket. Они показывают, что трейдер сделал последнюю ставку за несколько часов до начала неспровоцированного вторжения США в латиноамериканскую страну и похищения ее президента.

Неизвестный массово скупал контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет руководить Венесуэлой до 31 января 2026 года. Вероятность такого исхода оценивалась платформой всего в 8%. Когда СМИ сообщили, что Мадуро похищен спецназом США, стоимость контрактов резко выросла.

Всего таинственный трейдер вложил около 34 тысяч долларов и получил 12-кратную прибыль.

По данным Polymarket, его аккаунт был создан в декабре, а имя состояло из длинной последовательности цифр и букв.

Эксперты считают, что неизвестному помогал влиятельный инсайдер. Если ставки делал или помогал делать американский госслужащий, его привлекут к ответственности по закону об инсайдерской торговле.