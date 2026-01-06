Таинственный трейдер заработал полмиллиона долларов на похищении Мадуро

Майк Габриелян

За несколько часов до атаки на Венесуэлу неизвестный трейдер сделал большие ставки на то, что президент Николас Мадуро утратит власть. В итоге трейдер получил почти 410 тысяч долларов, сообщает The Wall Street Journal.

Таинственный трейдер заработал полмиллиона долларов на похищении Мадуро
© Global Look Press

Издание ссылается на данные платформы Polymarket. Они показывают, что трейдер сделал последнюю ставку за несколько часов до начала неспровоцированного вторжения США в латиноамериканскую страну и похищения ее президента.

Неизвестный массово скупал контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет руководить Венесуэлой до 31 января 2026 года. Вероятность такого исхода оценивалась платформой всего в 8%. Когда СМИ сообщили, что Мадуро похищен спецназом США, стоимость контрактов резко выросла.

Всего таинственный трейдер вложил около 34 тысяч долларов и получил 12-кратную прибыль.

По данным Polymarket, его аккаунт был создан в декабре, а имя состояло из длинной последовательности цифр и букв.

Эксперты считают, что неизвестному помогал влиятельный инсайдер. Если ставки делал или помогал делать американский госслужащий, его привлекут к ответственности по закону об инсайдерской торговле.

2