Ставки по длинным вкладам опустятся ниже 10% к концу года

Доходность вкладов будет постепенно снижаться на протяжении всего 2026 года, а двузначные ставки по длинным срокам могут смениться однозначными впервые за последние годы. Как быстро будет падать доходность и как быть клиентам в таких условиях, рассказали опрошенные "РГ" аналитики.

Главным фактором, определяющим динамику и величину депозитных ставок, будет оставаться ключевая ставка Банка России, сходятся во мнении аналитики. Влиять будет и конкуренция за вкладчиков среди банков, и потребность банковского сектора в ликвидности. Но это, скорее, факторы второго плана, говорит аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов. Ключевая ставка, по его мнению, опустится до 12-13% к концу года.

Изначально снижение будет довольно плавным из-за сохраняющихся сомнений в отношении темпов дальнейшего ослабления инфляции в стране. Но оно ускорится во второй половине года, полагает Додонов. Вслед за ним продолжат снижаться и средние ставки по вкладам.

"В первой половине года они будут держаться в диапазоне 14-15%, а к концу года просядут в район 10-11%. При этом ставки по долгосрочным вкладам устойчиво уйдут ниже 10%", - полагает аналитик.

Во второй половине года средние максимальные ставки по вкладам могут оказаться на однозначных уровнях, если не реализуются непредвиденные проинфляционные риски, согласен начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "ВЕЛЕС Капитал" Юрий Кравченко. В первом квартале, по его мнению, средние максимальные ставки по депозитам будут на уровне 12-14%.

Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру Инна Солдатенкова считает, что в начале года ставки все же сохранятся на уровне 14-16% годовых. И к июлю, вероятно, произойдет снижение до 13-15%. К концу года доходность может опуститься до 11-13%.

То есть депозитные ставки еще довольно долго будут оставаться на повышенном двузначном уровне, с запасом покрывая как минимум официальную инфляцию.

Наиболее привлекательные ставки по вкладам банки будут предлагать на самые короткие сроки, в том числе по накопительным счетам, а вот по длинным срокам доходность снизится заметно быстрее. Высокие ставки, по мнению Солдатенковой, сохранятся также у банков второго эшелона и в промо-предложениях.

Популярными могут стать и депозитные продукты банков, доходность которых привязана к ключевой ставке. Таких продуктов на рынке пока немного, но они уже встречаются.

Банки по традиции будут снижать ставки по вкладам каждый раз заранее, еще до фактического снижения ключевой ставки на заседаниях регулятора. Однако темпы снижения ставок могут несколько замедлиться у отдельных игроков из-за растущего дефицита ликвидности в банковском секторе.

Высокие проценты перестанут быть "рыночной нормой", говорит Солдатенкова. Такие предложения будут встречаться реже и в основном в рамках акционных программ.

Начнут ли деньги "перетекать" из вкладов в инвестиции

"Панический" уход из вкладов в следующем году маловероятен, поскольку они остаются привычным и понятным инструментом для россиян, полагает Солдатенкова.

При этом доля вкладов в структуре сбережений начнет снижаться, и популярность наберут альтернативные способы сбережений. Массовый уход от вкладов, вероятно, произойдет, когда ставки по ним перестанут защищать сбережения россиян от инфляции или будут менее привлекательными, чем по другим инструментам.

При таком сценарии вкладчики начнут использовать другие инструменты: инвестиции в недвижимость, ценные бумаги, золото и более сложные финансовые инструменты. А переток средств из вкладов в недвижимость и автомобили будет зависеть от цен на них.

Додонов считает, что часть вкладчиков может переложить свои средства из банков в более интересные, по их мнению, инструменты, то есть недвижимость, акции, валюты. Но большая часть населения все же продолжит сейчас выбирать именно банковские депозиты, чтобы не подвергать себя рыночным рискам.

Как быть вкладчикам

Пока стоит размещать деньги на относительно краткосрочных вкладах, по которым банки предлагают максимальную доходность, и затем продлевать их, советует Додонов.

"Это позволит сохранить достаточную гибкость в распоряжении своими деньгами, что будет явно не лишним в нынешних непростых экономических условиях. А когда появятся признаки ускорения смягчения, можно уже будет переложиться на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать еще довольно высокую доходность на продолжительный срок", - говорит аналитик.

Вклады, по словам Солдатенковой, уже не будут способом для получения повышенной доходности, но сохранят статус надежного инструмента для сохранения сбережений.

Наиболее подходящий метод в условиях снижения ставок - "лестница вкладов", добавила эксперт. Такой подход позволяет сохранить доходность по депозитам за счет распределения части средств на средний или длинный срок с еще действующей повышенной доходностью, а другой части - на краткосрочный вклад или накопительный счет.

Накопительные счета станут альтернативой для тех, кто рассчитывает на оперативный доступ к своим деньгам. Ставки по ним чуть меньше, чем у классических депозитов. Но они могут оказаться и выше, если у банка есть предложения для новых клиентов или "новых денег", которые, как правило, последние 90-180 дней не лежали на депозитах в этой кредитной организации.