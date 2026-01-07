В российском регионе молодые семьи получат 300 млн рублей

На поддержку молодых семей в Хабаровском крае выделят 300 млн рублей в 2026 году. Эти средства будут направлены для выдачи 100 свидетельств на социальные выплаты, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что за счет этих средств молодые семьи, у которых есть дети, смогут покрыть 35% от стоимости жилья. Те, у кого нет детей, — 30%, говорится в сообщении. Полученные средства можно будет потратить на строительство или покупку готового жилья. Супруги сами смогут выбрать застройщика и объект недвижимости, однако в пределах своего муниципального образования.

Участником программы может быть молодая семья, в том числе неполная. Возраст каждого из супругов или одного из родителей не должен превышать 35 лет. Также семья должна быть официально признана нуждающейся в жилье.

До этого депутат Госдумы Нина Останина выступила против дифференцированной ставки по семейной ипотеке и предложила вместо нее установить базовую ставку по ипотеке на уровне 2% с последующим уменьшением долга на 25% за каждого ребенка. По мнению депутата, это является единственным реальным способом приобретения собственного жилья для молодых семей с детьми. Останина также предложила изменить условия программы «Молодая семья», убрав возрастное ограничение в 35 лет.