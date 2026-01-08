В России призвали повысить размер пособия по уходу за ребенком

Минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет должен быть не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Минимальный размер пособия в 2026 году составляет 10 837 рублей.

Рыбальченко выразил надежду на то, что государством уже принят ряд решений, улучшающих ситуацию. В частности, сегодня выплата для студенток за отпуск по беременности и родам составляет более 90 тыс. рублей. Раньше эта сумма варьировалась от 9,3 до 23,3 тыс. рублей.

Кроме того, родители продолжают получать пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, даже если досрочно вышли из декрета. Если раньше перед мамами стоял выбор — родить ребенка или продолжать карьеру, — то теперь власти убрали этот вопрос из дискуссии, отметил председатель ОП. По его словам, если женщина заработала пособие по уходу за ребенком, значит, она его получит.

Ранее Путин призвал увеличить период выплаты пособия по уходу за больным ребенком.