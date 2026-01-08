Часть пенсионеров не получит никаких выплат в январе

Некоторым пожилым россиянам не выплатят пенсию в январе. Зато они вместо этого получили сразу две выплаты в декабре. Такой порядок был связан с тем, что нерабочие дни в новогодние праздники продлятся дольше недели. По закону, в том случае, если выплата пенсии приходится на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до их наступления, пока работает банковская система. В итоге часть пенсионеров не получит никаких выплат до февраля. Как им прожить на полученные в декабре деньги больше месяца, «МК» рассказали эксперты.

79-летний Александр Федорович К. всю жизнь проработал инженером в Липецке на одном из местных комбинатов. Свою пенсию он обычно получал 5 числа и к графику этому давно привык. Новость о том, что в декабре он получит две пенсии сразу из-за новогодних каникул, его обрадовала: решил купить подарки внукам и себя побаловать на праздники красной рыбкой и баночкой игры.

Однако дальше пенсионер задумался о том, что следующее получение пенсии будет только в феврале, поэтому уже после Рождества попытался правильно распорядится оставшимися средствами, чтобы их хватило на жизнь на оставшийся впереди практически месяц, разделив всю сумму на предстоящие в тот момент 28 дней до следующего получения. Вышло негусто: чуть больше 420 рублей в день. Но мужчина не унывает: у него льготы на проезд и лекарства, а коммунальные платежи он заплатил еще в декабре.

«Должно хватить, к тому же я не каждый день собираюсь продукты покупать, так что всё в порядке», — сообщил липчанин.

Пожилых граждан, оказавшихся в аналогичной с Александром Федоровичем ситуации, в России в январе будет достаточно. В декабре с Соцфонде РФ сообщили, что досрочно пенсию в декабре получила большая часть пенсионеров нашей страны. Многие из них также, как наш герой, теперь задумываются над тем, как растянуть полученные деньги до следующей выплаты в феврале.

«Данная ситуация неприятная психологически, но с точки зрения денег пенсионеры ничего не теряют, — напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Декабрьская выплата с учетом январской пенсии — это те же самые средства, просто полученные раньше. Главная задача состоит в том, чтобы растянуть их на более длинный период».

Первое и самое простое — сразу мысленно разделить полученную сумму на два месяца и ориентироваться не на размер декабрьской выплаты, а на привычный месячный бюджет. Практика показывает, что главные риски — это праздничные траты. Здесь разумно заранее ограничить расходы на подарки и застолья, не брать в долг и не пользоваться дорогими кредитами или рассрочками, так как проценты и комиссии могут легко «съесть» заметную часть пенсии.

Второй момент — это обязательные платежи. Коммунальные услуги, связь, лекарства лучше оплатить заранее, пока деньги на руках.

«Это снижает риск кассового разрыва в январе», — пояснил Чернов.

По мнению профессора Финансового университета Александра Сафонова, чтобы прожить до февраля с полученной в декабре пенсией и сэкономить, пенсионерам можно воспользоваться следующими рекомендациями:

Во-первых, планировать бюджет. Нужно определить основные статьи расходов: оплату коммунальных услуг, покупку продуктов питания, бытовые товары, лекарства, одежду и обувь. Следует расставить приоритеты и отложить определённую сумму денег на непредвиденные расходы.

Во-вторых, экономить на продуктах. Не ходить в магазин без списка, не закупаться «на всякий случай». Разнообразить рацион, готовить домашнюю еду, покупать свежие фрукты и овощи на оптовых рынках.

В-третьих, использовать льготы. Пенсионерам полагаются налоговые преференции, бесплатное медицинское обслуживание в бюджетных государственных клиниках, набор социальных услуг.

В-четвертых, искать дополнительный доход. Это могут быть пособия, льготы, компенсации, а также небольшие подработки или доход от имущества. Если есть сбережения, можно открыть вклад в банке или положить деньги на накопительный счёт.

«Что касается увеличения дохода, то быстрых и универсальных решений немного, — продолжает разговор эксперт. — Работающим пенсионерам может помочь подработка с разовой оплатой: например, охрана, дежурства, услуги по присмотру, помощь в торговле в праздники. Для неработающих пенсионеров реальный вариант — это проверить свое право на региональные доплаты, субсидии на ЖКУ и компенсации по лекарствам. Многие такие меры носят заявительный характер и не всегда используются в полном объеме».

Важно отдельно подчеркнуть, что микрозаймы и кредиты «до пенсии» — это самый рискованный путь. Даже короткий заем под высокие проценты может ухудшить финансовое положение на месяцы вперед, предупредил аналитик.

В-пятых, можно обратиться за помощью. Так, допустимо получить консультацию в МФЦ или районном отделении социальной защиты, позвонить на горячую линию соцслужбы своего региона.

«Также можно посетить сайт администрации или соцзащиты своего региона, где часто размещают список региональных льгот и адреса пунктов помощи», — посоветовал Сафонов.

Повышенный размер пенсии пенсионеры увидят уже в январской выплате, просто часть людей получила ее досрочно в декабре. В феврале выплата сохранится на том же, уже проиндексированном уровне, без дополнительной надбавки.

«Таким образом декабрьская двойная выплата — это вопрос планирования, а не потерь», — отметил Чернов.

При аккуратном распределении средств и отказе от лишних праздничных расходов пережить январь можно без серьезных финансовых проблем, но ждать «компенсации» или особой выплаты в феврале не стоит, подчеркнул аналитик.