Россиянам назвали доход, который нужен для ипотеки в 2026 году

С 2026 году основным фактором для покупки жилья является не стоимость квартиры, а тип ипотечной программы. По словам заместителя коммерческого директора СК10 Дарьи Боковни, без льгот и господдержки ипотека требует от семьи очень высокого ежемесячного дохода почти 300 тысяч рублей.

— При оценке дохода для ипотеки последние годы ключевым фактором остается не абсолютная цена квартиры, а именно тип ипотечной программы, так как ставки по ним сейчас радикально различаются, — сказала эксперт.

Боковня добавила, что есть два реалистичных сценария. Первый — классическая минимальная банковская ипотека без государственной поддержки. Так, при покупке квартиры в новостройке за восемь миллионов рублей со ставкой около 20 процентов, с первоначальным взносом 15 процентов (1,2 миллиона) и сроком на 20 лет, ежемесячный платеж составит около 114–115 тысяч рублей.

Чтобы эта сумма была в рамках правила, что ипотечный платеж не должен составлять более 40 процентов чистого дохода, семье необходимо иметь совокупный доход в районе 290 тысяч рублей. Эксперт подчеркнула, что это очень высокий порог, который делает стандартную ипотеку практически недоступной для большинства семей.

— Второй и принципиально иной сценарий — это льготная программа, например, семейная ипотека. При той же стоимости квартиры, но со ставкой около шести процентов и взносом 20 процентов (1,6 миллиона рублей) платеж снижается до 46–48 тысяч рублей. А для его обслуживания потребуется доход семьи около 115–120 тысяч рублей, что значительно доступнее для семьи с двумя работающими взрослыми, — заключила специалист в беседе с РИАМО.

При первых сложностях с выплатой ипотечного кредита нельзя тянуть до просрочек и суда — это только усугубит ситуацию. предупредила Дарья Боковня. Она также рассказала о распространенных заблуждениях будущих владельцев жилья. Основная проблема, по ее словам, связана с неправильным расчетом ипотеки.