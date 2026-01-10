Россиян могут штрафовать за перевод денег на карту

Переводы денег на карту сами по себе не являются нарушением, но они могут привлечь внимание налоговых органов. Как сообщает «Прайм», генеральный директор Национальной юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев объяснил, в каких случаях перевод может стать причиной штрафа.

Мирзоев отметил, что ФНС анализирует операции, которые выглядят как оплата услуг или доход от аренды жилья. Под особый контроль попадают регулярные поступления от одной компании. Такие переводы налоговики могут расценить как незадекларированный доход — тогда человеку будет грозить ответственность за неуплату налогов, а именно штраф в размере от 20 до 40% от недоплаченной суммы.

«Если вы оказали услугу (дизайн, программирование, консультации, репетиторство, ремонт) или продали товар, сдали имущество в аренду и получили оплату на карту, это ваш доход», — пояснил Мирзоев.

Юрист подчеркнул, что у ФНС есть достаточно инструментов для выявления подозрительных операций. Мирзоев советует легализовать доходы, в том числе через оформление самозанятости.